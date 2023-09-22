News More News
premium-icon
ago football Edit

Michigan State football, basketball visitors for Maryland homecoming game

A view of the Spartan Stadium crowd versus Central Michigan on Sept. 1, 2023.
A view of the Spartan Stadium crowd versus Central Michigan on Sept. 1, 2023. (Marvin Hall/Spartans Illustrated)
Seth Berry and Dylan Callaghan-Croley
Spartans Illustrated

The recruiting trail continues to remain murky right now for Michigan State football given the Mel Tucker situation, but the Spartans are expected to host a handful of prospects, with the majority of them being special teams players, while two basketball visitors will be coming to campus as well. It is possible more names will be added to the list later.

Below is the running list of visitors for Michigan State's homecoming game versus Maryland on Saturday.

GET THE INSIDE SCOOP ON THE SPARTANS WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION TO SPARTANS ILLUSTRATED!


premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}