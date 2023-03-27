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football
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Four-star 2024 OT Fletcher Westphal has a 'great trip' to Michigan State
Ryan O'Bleness
•
Spartans Illustrated
Managing Editor
Michigan State hosted a top prospect this past weekend in four-star offensive tackle Fletcher Westphal.
This was the third trip to MSU for the 6-foot-8, 336-pound offensive lineman out of Tuscarora High School in Leesburg, Virginia. He and his family really enjoyed their time with the Spartans.
Westphal — who ranks as No. 32 offensive tackle prospect and No. 6 player in the state of Virginia in the 2024 class — spoke to Spartans Illustrated about the unofficial visit.
"Great trip," Westphal excitedly said about his visit to East Lansing.
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