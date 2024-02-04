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2026 OL Ben Nichols sees 'something special' in Michigan State
Ryan O'Bleness
•
Spartans Illustrated
Managing Editor
Michigan State's new coaching staff is making a lot of progress building relationships with in-state prospects and schools and one 2026 target who looks to be a priority for the Spartans moving forward is offensive lineman Ben Nichols.
Nichols currently attends Davison High School and was back on Michigan State's campus on Saturday for a junior day visit.
After receiving a scholarship offer from Michigan State's previous coaching staff in June of 2023, the new regime under head coach
Jonathan Smith, offensive line coach/run game coordinator Jim Michalczik and the rest of the staff recently re-offered Nichols, which he publicly announced on Feb. 2.
Following the trip to East Lansing, Nichols discussed the re-offer and the visit with Spartans Illustrated.
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