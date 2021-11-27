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WATCH: James Franklin talks loss to Michigan State

Jason Killop • SpartanMag
Staff

Penn State head coach James Franklin talks loss to Michigan State.

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