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Video: Dillon Tatum talks Michigan State commitment and more.

Jason Killop • SpartanMag
Staff

I caught up with newest 2022 Michigan State commit and four-star athlete Dillon Tatum after West Bloomfield defeated Clarkston in OT 33-27 on Friday evening. Tatum talks about when and why he committed to Michigan State along with Mel Tucker and more.

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