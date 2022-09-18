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V-Cast: Was it as bad as it looked?

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Seattle - SpartanMag.com publisher Jim Comparoni with his thoughts following Michigan State's 39-28 loss at Washington at Saturday night:

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