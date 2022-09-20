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V-Cast: Spartans facing physical challenge in Big Ten opener

Paul Konyndyk
SpartanMag.com

East Lansing, Mich. - Jim Comparoni and Paul Konydyk with final thoughts on Washington loss, and looking ahead to Saturday's game against Minnesota:

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