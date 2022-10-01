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V-Cast: Breaking down Michigan State's latest problems (any progress?)

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

Jim Comparoni and Paul Konyndyk break down Michigan State's 27-13 loss at Maryland, and what's next for the Spartans in the latest edition of the SpartanMag.com V-Cast.

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