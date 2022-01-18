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Update on four-star OL Miles McVay

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove catches up with four-star offensive lineman Miles McVay to discuss his interest in Illinois, Michigan State and Alabama.

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