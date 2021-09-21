 SpartanMag - Tucker: It's going to be a double-mouthpiece game
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Tucker: It's going to be a double-mouthpiece game

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing, Mich. - Video of Mel Tucker's pre-Nebraska press conference:


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