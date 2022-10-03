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Tucker: Our best 60 minutes of football is ahead of us

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing, Mich. - Mel Tucker's weekly press conference:

“I think our best football is ahead of us,” Tucker said.

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