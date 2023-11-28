Advertisement
News More News
ago football Edit

This is Sparta: Reacting to Michigan State's Hire of Jonathan Smith

Jayson Strayhorn
Podcast Host

Catch the latest episode of This is Sparta MSU now.

Episode highlights:

Michigan State Football Hires Jonathan Smith.

✅ Spartans Illustrated's David Harns breaks down how Alan Haller got Smith into the Green and White.

✅ 2024 recruit Nick Marsh joins the show to talk about the new football coach in East Lansing.

Advertisement

🔥New Episode every Tuesday and Thursday at 8 p.m. Eastern Time🔥

Former MSU football players & current insiders Jason Strayhorn, Otis Wiley, and Jehuu Caulcrick give you an insider's perspective from their first-hand experience and knowledge on both sides of the ball.

_______________________________________________________________________________________

Join the discussion on this article in our premium forums by clicking here.

You can also follow us on Twitter, Facebook, Threads, TikTok, and Instagram.

For video content, including our Red Cedar Radar podcast, find us on YouTube and consider subscribing.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement