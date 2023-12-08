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This is Sparta: Can MSU Football's Offense be Explosive?

Jason Strayhorn
Podcast Host

Catch the latest episode of This is Sparta MSU now.

Episode highlights:

Latest from the Transfer Portal

✅ Can Jonathan Smith bring an explosive offense to Michigan State Football?

✅ Former MSU defensive tackle Brandon McKinney joins the show!

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🔥New Episode every Tuesday and Thursday at 8 p.m. Eastern Time🔥

Former MSU football players & current insiders Jason Strayhorn, Otis Wiley, and Jehuu Caulcrick give you an insider's perspective from their first-hand experience and knowledge on both sides of the ball.

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