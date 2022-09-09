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SpartanMag LIVE! Serious Michigan State Football Talk

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing Mich. - SpartanMag.com publisher Jim Comparoni takes your questions on subjects such as the play of Michigan State's defensive tackles in week one, Michigan State's defensive ends outside of Jacoby Windmon, Michigan State's run game, the Spartans' most pleasant surprises in week one, Dillon Tatum, Angelo Grose, whether we will see more from Jarek Broussard and Germie Bernard, and much more.

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