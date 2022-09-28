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SpartanMag LIVE! Breaking it down and looking ahead

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing, Mich. - In this edition of SpartanMag LIVE!, Jim Comparoni takes questions on which areas Mel Tucker must prioritize to turn the season around, which injury has hurt Michigan State the most, how close is the offensive line to being among the top half of the Big Ten, defensive schematic possibilities and more.

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