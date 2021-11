Scanning the Southeast: Weekend game-day quotes

Players from the Southeast got out over the weekend visiting campuses in the SEC, ACC, Big Ten and Conference USA. Kyeaure Maglorie made the most of the day visiting Middle Tennessee and later in the day Vanderbilt.



PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCBmcm9tIFRoZSBTd2FtcC4gR2F0b3JzIHdpbiE8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29HYXRvcnM/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0dhdG9yczwvYT4gfCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dlbGxzRmFyZ28/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdlbGxzRmFyZ288L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9SQkRXTnJKeVd6Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUkJEV05ySnlX ejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHYXRvcnMgRm9vdGJhbGwgKEBHYXRvcnNGQikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HYXRvcnNGQi9zdGF0dXMv MTQ1OTYyMDYxNTkyNTY4MjE3OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3Zl bWJlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Christopher Pearson – Samford vs. Florida “It was great – the love the fans have and the energy in the stadium in general. It was a great vibe! The place can get loud, and that’s what I like. The coaches were cool. When I was talking to the recruiters Mrs. Lee Davis and Chase Clark we had great conversations. They asked me what I wanted play. They suggested defense and that I could have a package in their offense.”

Amad Moten – Samford vs. Florida “It was crazy – it was good. I went up to coach (Dan) Mullen’s office. He talked to my mom and he offered me.”



PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZCR8J2QiPCdkJXwnZCA8J2Qi/CdkJHwnZCYIPCdkJbwnZCI8J2Q jSDwn5KqPGJyPjxicj5GU1UgMzEgVU0gMjggfCA0USB8IDA6MDA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTm9sZUZhbWlseT9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05vbGVGYW1pbHk8L2E+ IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0tlZXBD TElNQmluZz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0tl ZXBDTElNQmluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pTNWlISFNS RDQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9aUzVpSEhTUkQ0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEZTVSBGb290YmFsbCAoQEZTVUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDU5Njc5MDA1MDYy MzQ4ODA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE0LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Debron Gatling – Miami vs. Florida State “The coaches were all cool and good people to be around. The fans were loud and exciting. I love the atmosphere.”



PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LZWVwIENob3BwaW7igJkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL1JFTEVOVExFU1M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSRUxFTlRMRVNTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vSlNOUTJ0dndXOSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0pTTlEydHZ3Vzk8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBNU1Vf Rm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNVX0Zv b3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDYwMDM0ODQ4Nzc3ODE4MTEyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Drew Pickett – Maryland vs. Michigan State “On my visit to Michigan State, I got to sit down and talk with some of the coaches. It meant a lot that I got to have a face-to-face conversation with them. The fans were great as well. It seemed like they take game-day seriously. Things like that can change the atmosphere drastically.”



PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9CbHVlUmFpZGVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0JsdWVSYWlkZXJzPC9hPiBpbXByb3ZlIHRvIDQtMCBhdCBob21lIHRo aXMgc2Vhc29uLiDwn5mMIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82ekd2TjZG WXdtIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNnpHdk42Rll3bTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBNaWRkbGUgVGVubmVzc2VlIEZCIChATVRfRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTVRfRkIvc3RhdHVzLzE0NTk2Njc5MzMwMjY3MzQw ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Kyeaure Maglorie – FIU vs. Middle Tennessee “Walking into MTSU, there was a welcoming vibe. They knew how to make their recruits feel very comfortable. I first spoke with coach Eli Miller, who is an honest and straightforward guy. He definitely fueled the fire of my interest in MTSU, and he spoke very highly of the team and coaching staff. I then conversed with coach Kenneth Gilstrap, who gave a great vibe and made me feel I could fit right into his program of DBs.”



PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+TuPCfk7jwn5O4PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0FuY2hvckRvd24/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNBbmNob3JEb3duPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vR3RXOEVCMENvViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0d0VzhFQjBDb1Y8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgVmFuZGVyYmlsdCBGb290YmFsbCAoQFZhbmR5Rm9vdGJh bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFuZHlGb290YmFs bC9zdGF0dXMvMTQ1OTcxMD