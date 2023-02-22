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Rivals Video Interview: Michigan State DB commit Jaylen Thompson

Michigan State commit Jaylen Thompson (Photo courtesy of Rivals)
Michigan State commit Jaylen Thompson (Photo courtesy of Rivals) (Rivals.com)
Ryan O'Bleness • Spartans Illustrated
Managing Editor
@ryanobleness

Jaylen Thompson, a defensive back commit in Michigan State's 2024 class, spoke to Rivals' Sean Williams about how things are going since he pledged to the Spartans in December, his relationship with the coaching staff and more.

Check out the interview below:

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