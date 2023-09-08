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Red Cedar Radar: University of Richmond versus Michigan State Preview

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Red Cedar Radar is back for Week Two of Michigan State football's 2023 season!

Sydney is joined by Jimmy James, the sports editor for The Collegian — the University of Richmond's independent online student newspaper — to break down the Spiders' roster and analyze their first game of the season.

Check out this preview to get all the information you need to know about Richmond before Saturday's game.

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