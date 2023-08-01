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Red Cedar Radar: Top-5 Michigan State Football offseason wins and losses

Spartan Stadium (Credit: © Matthew Dae Smith/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Spartan Stadium (Credit: © Matthew Dae Smith/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK) (© Matthew Dae Smith/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Spartans Illustrated's Brendan Moore joins Red Cedar Radar this week to discuss his recent articles detailing Michigan State's 2023 football roster, his thoughts on the implementation of alcohol sales and his top-five wins and losses for MSU football during this offseason.

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