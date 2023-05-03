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Red Cedar Radar: Should Michigan State football fans be worried?

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer

Sydney is back with Brendan Moore and Paul Fanson from Spartans Illustrated to talk all things Michigan State football.

In light of recent events, they break down transfers and talk where MSU goes from here. After deciding whether or not MSU football fans should panic, Brendan and Paul give their thorough analysis of the spring football "game," Paul reminisces on March Madness and they touch on MSU baseball's recent winning streak.

Watch Here:

Listen Here:

Click the links below to read Brendan and Paul's full analysis on what they saw during the spring game:

-Brendan's defensive observations

-Paul's offensive observations

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