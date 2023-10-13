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Red Cedar Radar: Rutgers Preview

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

I am joined by Richie Schnyderite, publisher of ⁠The Knight Report⁠, to break down Rutgers on offense and defense, share some players to watch, and look ahead to their matchup against Michigan State. Check out this preview to get all the information you need to know before MSU's first game after the bye week.

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