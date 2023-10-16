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Red Cedar Radar: Rutgers and Michigan State basketball media day recap

Oct 14, 2023; Piscataway, New Jersey, USA; Michigan State Spartans fans look on during the second half between the Rutgers Scarlet Knights and the Spartans at SHI Stadium.
Oct 14, 2023; Piscataway, New Jersey, USA; Michigan State Spartans fans look on during the second half between the Rutgers Scarlet Knights and the Spartans at SHI Stadium. (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Paul Fanson and Brendan Moore join me on the "Red Cedar Radar" podcast to recap Michigan State's performance in the loss against Rutgers on the football field and make predictions about where the program will go for the rest of the season.

To tack on some additional news and notes, we break down MSU basketball's media day and talk briefly about the start of hockey season.


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