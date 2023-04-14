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Red Cedar Radar: Preseason football

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer

Cohosts of the Can't Read, Can't Write Podcast, Mike and Kevin, join Sydney to talk MSU basketball roster updates, preview football season, and have some laughs at the expense of all the Big Ten football coaches.

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