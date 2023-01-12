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Red Cedar Radar Podcast: Recapping MSU's wins over Michigan and Wisconsin

Tom Izzo speaks to A.J. Hoggard on the sideline against Nebraska at the Breslin Center.
Tom Izzo speaks to A.J. Hoggard on the sideline against Nebraska at the Breslin Center. (Marvin Hall - Spartans Illustrated)
Brad LaPlante • Spartans Illustrated
Lead Hockey Writer
@bradlaplante
I am the hockey recruiting analyst at Spartans Illustrated. If I'm not doing that, I'm probably watching Law & Order: SVU or The Office, two very different but equally important TV shows.

In the seventh episode of the Red Cedar Radar, podcast hosts Brad LaPlante and Sydney Padgett break down Michigan State basketball's victories against both Michigan and Wisconsin.

Since the last episode, MSU defeated Michigan 59-53 and defeated Wisconsin on the road 69-65. Additionally, Brad chimes in with an update on Michigan State hockey, who has lost seven of its last eight games.

Red Cedar Radar is available to listen to on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher and more. There is also a video version published every week.

Watch the episode:

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