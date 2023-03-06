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Red Cedar Radar Podcast: MSU basketball gets double-bye and MSU hockey talk

Michigan State Spartans guard A.J. Hoggard (11) attempts a reverse layup in the second half past the Ohio State Buckeyes defenders at Jack Breslin Student Events Center.
Michigan State Spartans guard A.J. Hoggard (11) attempts a reverse layup in the second half past the Ohio State Buckeyes defenders at Jack Breslin Student Events Center. (Dale Young/USA Today)
Sydney Padgett and Brad LaPlante
Podcast Hosts

On this week's episode of Red Cedar Radar, hosts Sydney Padgett and Brad LaPlante discuss Michigan State basketball and its double-bye in the Big Ten Tournament. In addition, LaPlante provides an update for those who missed this weekend's hockey news.

Red Cedar Radar is available to listen wherever you get podcasts, including Apple, Spotify and Google Podcasts. A video version is available each week as well.

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