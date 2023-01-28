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Red Cedar Radar Podcast: Iowa Recap, Purdue Preview

Michigan State's Malik Hall, left, moves past Iowa's Filip Rebraca during the second half on Thursday, Jan. 26, 2023, at the Breslin Center in Lansing.
Michigan State's Malik Hall, left, moves past Iowa's Filip Rebraca during the second half on Thursday, Jan. 26, 2023, at the Breslin Center in Lansing. (Nick King/Lansing State Journal)
Brad LaPlante and Sydney Padgett
Podcast Hosts

In the latest episode of Red Cedar Radar, hosts Brad LaPlante and Sydney Padgett discussed Michigan State men's basketball's win versus Iowa, and then focuses in on Sunday's game at Purdue.

Additionally, MSU women's basketball's game against Rutgers is discussed, along with a preview of this weekend's hockey series against Minnesota.

Each episode is available on Spotify, Apple Podcasts, Google and others. A video version is available to listen to on YouTube. Listen to each below.

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