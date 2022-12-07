News More News
{{ timeAgo('2022-12-07 11:15:00 -0600') }} basketball Edit

Red Cedar Radar Podcast: Are you worried about Michigan State basketball?

Michigan State's A.J. Hoggard battles for the ball against Northwestern.
Michigan State's A.J. Hoggard battles for the ball against Northwestern. (MARVIN HALL - SPARTANS ILLUSTRATED)
Brad LaPlante and Sydney Padgett
Podcast Hosts

In the latest episode of Red Cedar Radar, hosts Brad LaPlante and Sydney Padgett discuss Michigan State's gloomy basketball season, Including recent losses to Notre Dame and Northwestern. Additionally, Managing Editor Ryan O'Bleness joins the show to discuss MSU football recruiting and the transfer portal.

Listen to the audio version below via Spotify. Red Cedar Radar Is also available on Apple Podcasts, Pocket Casts and more. Find a full list, plus the download link, here.

Red Cedar Radar also uploads episodes on a weekly basis on Spartans Illustrated's YouTube channel. Find that below.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}