Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Red Cedar Radar: Penn State Basketball Preview

Coach Tom Izzo during MSU's matchup against Indiana State.
Coach Tom Izzo during MSU's matchup against Indiana State. (Marvin Hall - Spartans Illustrated)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Sydney and is joined by Zane Brancefield from Happy Valley Insider to preview Michigan State men's basketball's matchup against Penn State on Jan. 4.

Zane gives background on Penn State's non-conference schedule, talks through the Nittany Lions' new roster, and gives his prediction on how the game will shake out.

Watch:

Advertisement

Listen:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement