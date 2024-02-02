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Red Cedar Radar: MSU Basketball Recap - Wisconsin and Michigan

Michigan State's head coach Tom Izzo, center, celebrates with players while celebrating Izzo's 700th win after the Spartans beat Michigan on Tuesday, Jan. 30, 2024, at the Breslin Center in East Lansing.
Michigan State's head coach Tom Izzo, center, celebrates with players while celebrating Izzo's 700th win after the Spartans beat Michigan on Tuesday, Jan. 30, 2024, at the Breslin Center in East Lansing. (© Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Paul and I go back in time to break down Michigan State men's basketball's recent games against Wisconsin and Michigan.

We celebrate Izzo's 700th win and discuss how MSU is predicted to do heading into the rest of the regular season looking ahead to March.

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