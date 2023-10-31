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Red Cedar Radar: Minnesota Golden Gophers and Tennessee Volunteers

A.J. Hoggard shoots a free throw in Michigan State's exhibition game against Tennessee
A.J. Hoggard shoots a free throw in Michigan State's exhibition game against Tennessee (Marvin Hall - Spartans Illustrated)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Sydney Padgett, Paul Fanson and Brendan Moore gather again to recap Michigan State's performance against Minnesota in a loss on the football field and then switch gears to break down MSU men's basketball's charity exhibition game against Tennessee.

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