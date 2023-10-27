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Red Cedar Radar: Michigan State vs. Minnesota Preview

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

I was joined by Kane Rob, Locked On Golden Gophers host and long time Minnesota fan, to break down the Golden Gophers on offense and defense, share some players to watch and look ahead to their matchup against Michigan State.

Check out this preview to get all the information you need to know before this must win-game for MSU on the road.

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