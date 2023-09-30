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Red Cedar Radar: Michigan State versus University of Iowa Preview

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

I was joined by Ross Binder, managing editor of ⁠Go Iowa Awesome⁠, to break down Iowa's past games, share some players to watch and look ahead to the the matchup up between the Hawkeyes and Michigan State Spartans.

Check out this preview to get all the information you need to know before MSU's first road game of 2023.

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