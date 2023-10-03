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Red Cedar Radar: Michigan State coaching search and Iowa game recap

Alan Haller looks on as Interim President Teresa K. Woodruff speaks during a press conference regarding the football program
Alan Haller looks on as Interim President Teresa K. Woodruff speaks during a press conference regarding the football program (© Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Brendan Moore joins the podcast again to give a detailed look into 15 possible candidates for Michigan State football's open head coaching position and breaks down what the loss at Iowa means for MSU this season.

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