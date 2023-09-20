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Red Cedar Radar: Mel Tucker termination notice and Washington game recap

Pregame walk to Spartan Stadium
Pregame walk to Spartan Stadium (Marvin Hall (Spartans Illustrated))
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

On this episode of "Red Cedar Radar," Brendan Moore and Kevin Knight join Sydney Padgett on the podcast again to break down the recent news of Mel Tucker's notice of termination from Michigan State University.

Later, the group discusses MSU's lopsided 41-7 loss to the University of Washington.

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