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Red Cedar Radar: Jonathan Smith's first 30 days at Michigan State

Jonathan Smith addresses the media at MSU
Jonathan Smith addresses the media at MSU (David Harns - Spartans Illustrated)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

On the latest episode of Red Cedar Radar, Paul Fanson and I break down Michigan State football head coach Jonathan Smith's first 30 days on the job.

We cover the transfer portal, recruiting, staff changes and the outlook for the 2024 season.

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