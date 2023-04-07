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Red Cedar Radar: Graham Couch joins to talk all things MSU Athletics

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer

Lansing State Journal columnist Graham Couch joins Sydney to recap the Michigan State men's basketball season, look ahead to the new recruits, highlight new MSU women's basketball head coach Robyn Fralick, and take the jump into MSU football coverage.

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