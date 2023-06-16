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Red Cedar Radar: Deep dive into NIL with David Harns

Credit: Marvin Hall - Spartans Illustrated
Credit: Marvin Hall - Spartans Illustrated
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

David Harns, publisher of Spartans Illustrated, stops by the Red Cedar Radar podcast to discuss his history covering Michigan State athletics and takes a deep dive into his recently published Name, Image and Likeness (NIL) article.

David and Sydney break down all the opportunities that Michigan State's NIL program offers student athletes and David sheds some light on what MSU's recent NIL award truly means.

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