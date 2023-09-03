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Red Cedar Radar: Central Michigan vs. Michigan State game recap

Michigan State takes on Central Michigan in their opening game
Michigan State takes on Central Michigan in their opening game (Marvin Hall (Spartans Illustrated))
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Sydney is joined on "Red Cedar Radar" by podcast regulars Paul Fanson and Brendan Moore to break down Michigan State's win over Central Michigan. They talk offense, defense, and press conference quotes, and the group give an overall grade for MSU's performance as well.

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