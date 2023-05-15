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Recruiting Chops: Jamari Howard sting factor, quarterback board and more

Dylan Callaghan-Croley • Spartans Illustrated
Recruiting Writer

We're through another week of recruiting on the trail and Michigan State remains active leading into official visit season. That being said, it wasn't all good news for the Spartans this past week. We'll touch on that and more below.

If you missed any of the action, we have you covered in this week's "Recruiting Chops" entry.

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