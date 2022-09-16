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Pre-Snap Read: Michigan State vs Washington

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

Seattle - Click through for SpartanMag.com's exhaustively in-depth breakdown of Michigan State vs Washington:

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