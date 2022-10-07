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Pre-Snap Read: Michigan State vs Ohio State

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing, Mich. - Ridiculously in-depth look at the Michigan State vs Ohio State matchups and whether the Spartans can be competitive with the No. 3 ranked Buckeyes.

SpartanMaggers can read The Pre-Snap Read here.

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