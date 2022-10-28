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Pre-Snap Read: Michigan State vs Michigan

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing Mich. - An in-depth look at the key matchups heading into Saturday's Michigan State vs Michigan game.

SpartanMag.com members can access the Pre-Snap Read here.

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