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Photo Gallery: Oakland vs. Michigan State men's basketball - Dec 21, 2022

Credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
Credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated (Marvin Hall - Spartan Illustrated)
Marvin Hall • Spartans Illustrated
Photographer

Michigan State men's basketball defeated Oakland by a final score of 67-54 on Dec. 21.

Relive the action (and MSU head coach Tom Izzo's holiday sweater) through the photo gallery below, which includes 77 images.

All images are credited to Marvin Hall/Spartans Illustrated.


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