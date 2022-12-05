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Photo Gallery: Northwestern vs. Michigan State basketball - Dec. 4, 2022

Credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
Credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
Marvin Hall • SpartansIllustrated
Photographer

Michigan State men's basketball lost to Northwestern on Sunday night by a final score of 70-63.

Check out the action from Dec. 4 through the photo gallery below. All photos are credited to Marvin Hall/Spartans Illustrated.


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