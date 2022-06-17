 SpartanMag - PHOTO GALLERY: Michigan State Prospect Camp
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PHOTO GALLERY: Michigan State Prospect Camp

Mel Tucker addresses attendees of Michigan State's Friday prospect camp.
Mel Tucker addresses attendees of Michigan State's Friday prospect camp. (Paul Konyndyk)
Paul Konyndyk • SpartanMag
Associate Editor
Rivals250 defensive end Bai Jobe (Class of 2023) checks out Friday's camp while in town on an official visit.
Rivals250 defensive end Bai Jobe (Class of 2023) checks out Friday's camp while in town on an official visit. (Paul Konyndyk)
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