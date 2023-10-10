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Photo Gallery: Michigan State basketball media day highlights Oct. 3, 2023

Michigan State head coach Tom Izzo on Oct. 3, 2023. (Marvin Hall/Spartans Illustrated)
Michigan State head coach Tom Izzo on Oct. 3, 2023. (Marvin Hall/Spartans Illustrated)
Marvin Hall and Ryan O'Bleness
Spartans Illustrated Staff

While head coach Tom Izzo and members of the Michigan State men's basketball team are in Minneapolis for Big Ten Media Days on Tuesday, MSU hosted its own 2023-2024 media day on campus last week.

Several members of the Spartans Illustrated staff were in attendance in East Lansing on Oct. 3, including photographer Marvin Hall.

Marvin captured the event through his camera lens. Below, a photo gallery of 64 images includes action shots of the Spartans talking to various media members and Michigan State's practice.

All photos are credited to Marvin Hall/Spartans Illustrated.


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