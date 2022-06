Notebook: MSU Football Camp June 24

Michigan State hosted their last June high school football prospect camp on Friday, hosting a large group of prospects from various classes and regions.

2023 defensive line commitment Andrew Depaepe returned to East Lansing, not for a visit, but to camp with Michigan State coaches. Depaepe spent time working on the inside field with Brandon Jordan, before moving outside to work with Marco Coleman before 1-on-1s began.

Of the campers who hold Michigan State offers, 2024 linebacker Kari Jackson was in attendance. Jackson is originally attended West Bloomfield (MI) High School before making a move to attend IMG Academy, a powerhouse football factory in Bradenton, Florida. Jackson returned to Michigan including a stop by Michigan State’s camp. “I performed really well as far as the drill’s and one on ones,” Jackson said. SpartanMag.com does not expect Jackson to consider Michigan State as of now.

New Offers

Michigan State extended two new offers after the camp. The first was to 2024 Alabama TE JaCorey Whitted. SpartanMag.com's Paul Konyndyk wrote a separate article on Whitted which can be found here. The other new offer came to 6-foot-5, 235-pound, 2024 Maryland DE Dominic Nichols.

Nichols, a three-star recruit, holds offers from Penn State, Ole Miss, Pittsburgh, Rutgers, and more. He has taken multiple trips to Penn State, and will head to Kent State, and Virginia Tech for visits over the weekend. After working with Michigan State coaches, Kevin Vickerson and Marco Coleman, all afternoon, Nichols earned the Michigan State offer.

Prospects on the Radar

6-foot-2, class of 2025 quarterback Bjorn Jurgensen out of Orlando (FL) made his way to East Lansing to preform in front of Jay Johnson and staff. Although the young quarterback currently holds zero offers, he already held the attention of the Spartan staff and improved his standing on Friday afternoon.

“I thought they put on a great camp. The coaches were really cool and trying to get to know me so it made me feel comfortable out there,” Jurgensen said. After the camp, Jorgensen got the chance to speak with Jay Johnson. “I talked to him after the camp. He was saying that I was looking good out there and to keep working and he’ll keep in touch with me.” The young quarterback showed a nice touch with a quick release. “I think when we were working on our drops was my favorite because every school has a different way of teaching it so it was good to learn the way Coach Johnson does it. My favorite routes to throw are comebacks and posts.” “I felt like I demonstrated my ability to get the ball out on time and being able to anticipate the throw," Jurgensen said. Although Jurgensen was happy with his performance, he went home with a few plans to strengthen his game. “I want to work on getting bigger so I can generate more velocity in the ball and throw farther. So I’m going to start hitting the weight room more and start eating more. Also being a great leader for my team.”



2024 offensive lineman out of Mount Pleasant, Andrew Dennis returned to Michigan State to show his updated frame in action. Dennis camped at Michigan State as a sophomore and returned on Friday as a 6-foot-5 junior. He holds five offers from Toledo, Bowling Green, Central Michigan, Western Michigan and Miami (OH).

“I had a blast today. Coach Kap and Coach James wanted to talk to me after the camp,” Dennis said. “It went great, they said they really liked what they saw and that they were excited to watch the film from the camp.” “I thought he (Chris Kapilovic) liked what he saw from me skill wise and athletically.”

2023 Recruit Earns Walk-on Opportunity

Michigan State offered a walk-on opportunity to 2023 Rochester (MI) athlete, Grant Calcagno. The 6-foot athlete has played WR, DB, and RB for Rochester High and impressed the coaches enough at camp to earn his first walk-on opportunity.

More Names on the Radar

2026 speedster out of Grand Rapids, Jayden Terry ran a 4.48 40 yard dash. The 5-foot-8 freshman could be a name to keep an eye on down the line.

6-foot-5, 250-pound lineman Brody Duffel made the trip from Oklahoma. The 2024 athlete camped at Arkansas and Oklahoma earlier this summer. He does not hold any offers yet.