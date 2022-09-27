Nightly Recruiting Briefing (9/26/22): Howard commits, reaction and more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the commitment of Jamari Howard, and more
Jamari Howard commits
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Social media reaction:
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Parker Harden recaps his visit
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Kedrick Reescano midseason highlight
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