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Nightly Recruiting Briefing (8/24/22): WR target commits elsewhere, more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

On a slow news day, in tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss a WR target who committed elsewhere, and some quick fall camp video.

Paul Billups commits to North Carolina

It is unclear how hard Michigan State was pursuing the three-star, Chesapeake (VA) WR Paul Billups, who committed to North Caroline today. Michigan State and Virginia Tech rounded out his top three. Michigan State will be in the market for a 2023 WR, after the decommitment of Demitrius Bell.

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