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Nightly Recruiting Briefing (8/23/22): Demitrius Bell decommits, more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the decommitment of Demitrius Bell and more.

Demitrius Bell decommits

Jim Comparoni’s take

Jalen Thompson and Marvin Rushing talk Michigan State commitment 

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