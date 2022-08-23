Nightly Recruiting Briefing (8/23/22): Demitrius Bell decommits, more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the decommitment of Demitrius Bell and more.
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Demitrius Bell decommits
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Jim Comparoni’s take
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Jalen Thompson and Marvin Rushing talk Michigan State commitment
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